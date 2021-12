Price: ‘Van Duijvenbode won van iemand die 85 gooide... dat ga ik nooit doen’

Door Max van der Put



,,Dirk kan goed darten, maar hij heeft geen B-game. Hij moet zijn A-game gooien om kans te maken tegen mij. En ik beschik wél over een goede B-game”, aldus The Iceman zelfbewust. Dat Van Duijvenbode in z'n eerste partij terugkwam van 0-2 in sets en in de volgende ronde van 0-3, zegt Price weinig. ,,Prima, maar dat was tegen iemand die gemiddeld 85 gooide. Ik kan je vertellen: dat ga ik niet doen.”

De regerend wereldkampioen besefte wel dat hij tegen Huybrechts door het oog van de naald was gekropen. ,,Het was een groot voordeel dat ik de beslissende leg mocht beginnen”, vertelde Gerwyn Price over de tiebreaker. ,,Was dat niet zo geweest, dan betwijfel ik of ik nog in het toernooi had gezeten.”

Nieuw toernooi

Voor Price voelde het alsof hij aan een nieuw toernooi begon, twaalf dagen nadat hij zijn eerste partij Ritchie Edhouse had gegooid. ,,Dan moet je er weer helemaal in komen. Nu is het veel korter tot de volgende wedstrijd, dus dat probleem zal ik dan niet hebben.”

Quote Mijn dochters zijn niet verrast door wat het publiek naar mij roept. Dat zien ze al een paar jaar gebeuren Gerwyn Price

Hoewel het publiek zich - zoals inmiddels gebruikelijk - massaal tegen Price keerde, voelde hij zich gesteund door de aanwezigheid van zijn vrouw en dochters in de zaal. Of hij niet had overwogen om zijn nog jonge kinderen thuis in Wales te laten vanwege de verwensingen die hij steevast vanuit de zaal krijgt? ,,Nee. Ze zijn daar niet door verrast. Ze zien dit al een paar jaar gebeuren. En als ik dan win, zoals nu, zijn we samen blij. Dat is mooi.”

Uitbetalen

Price wil zijn titel in Alexandra Palace heel graag prolongeren. ,,Zodat ik Peter (Wright) en Michael (van Gerwen) op nóg grotere afstand zet, haha.” En mocht hij zelf geen wereldkampioen worden, dan denkt hij dat Michael Smith er met de hoofdprijs vandoor gaat. ,,Die jongen staat heel overtuigend te gooien. Hij is al zo lang goed bezig, dat moet zich een keer uitbetalen op een belangrijk toernooi. Ik gun het hem wel.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.