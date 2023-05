Prestigieuze Kentucky Derby overschaduwd door de dood van zeven paarden

Situatie penibel voor winnend Oemoemenoe

De rugbyers van Oemoemenoe grepen in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter The Bassets de laatste strohalm in de strijd tegen rechtstreekse degradatie. De Middelburgers wonnen met 7-59, maar houden een achterstand op het Roosendaalse RCC, dat volgende week in de laatste competitieronde een gemakkelijke tegenstander treft. Tovaal verloor in Duitsland met 107-0 van RC Aachen, maar de Goesenaren hebben handhaving in de tweede klasse nog wel in eigen hand.