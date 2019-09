Premier League Darts weer naar Rotterdam

Kerkhove in WTA-toer­nooi Zhengzhou tegen nummer 47 van de wereld

10:02 ZHENGZHOU - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is er maandag in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdschema van het WTA-toernooi van Zhengzhou. De Zierikzeese won in de Chinese stad in de derde en laatste voorronde van de Poolse Magdalena Frech: 7-5 6-0.