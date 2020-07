Premier League Darts slaat Ahoy dit jaar toch over

Einde verhaal voor Quincy Gooding

14 juli VLISSINGEN - Nadat VC Vlissingen bekend had gemaakt te stoppen met de zondagtak, zochten de spelers onderdak ergens anders. Veel jongens stapten over naar de zaterdag, naar buurman Walcheren of kozen voor RCS, maar één van de namen die ontbrak was die van Quincy Gooding. De middenvelder zegt het voetbal voorlopig even vaarwel. ,,Ik ga kijken hoe het bevalt, misschien kom ik over een half jaar weer terug.”