Premier League begint morgen met applaus voor Bristow

De organiserende dartsorganisatie PDC, waarvan Bristow een van de initiatiefnemers was, heeft alle bezoekers gevraagd om tijdig hun plaats in te nemen in de Arena en de publiekslieveling een minutenlange ovatie te geven.



Raymond van Barneveld, die in Sheffield twee partijen moet afwerken, reageerde geschokt op het plotselinge overlijden van Bristow. ,,Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben er kapot van. Hij was darts en betekende heel veel voor mij. Het voelt heel onwerkelijk dat hij er niet meer is. Dit plaatst alles in het leven in perspectief.''



Bristow, ook wel de 'Crafty Cockney' (vrij vertaald: sluwe Londenaar) genoemd, deed aan 23 WK's mee. In 2000 speelde hij zijn laatste wereldkampioenschap. Hij won als profdarter meer dan zeventig titels. In 2007 nam Bristow afscheid, twee jaar nadat hij in de PDC Hall of Fame was opgenomen.