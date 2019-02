Pouille zegt ook af voor ABN AMRO WTT in Rotterdam

video / DERDE DIVISIE ZATERDAG Hoek zet volgende stap richting twee­de-periodeti­tel

11:25 HOEK - Makkelijk was het niet, maar Hoek slaagde er ook tegen FC Lisse in om een overwinning over de streep te trekken. Op eigen veld leidde de ploeg halverwege met 1-0 dankzij een treffer van Ruben de Jager, waarna het duel diep in de tweede helft werd beslist. Gianni Tiebosch bediende Kyle Doesburg, die met zijn vijftiende treffer van het seizoen de overwinning veiligstelde.