Pouille dwingt Nadal in Peking tot het uiterste

Lees alles over het kort geding FC Lisse-Hoek hier terug

2 oktober In de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht boog de rechter zich maandag over de veelbesproken strafschoppenserie tussen de voetballers van Lisse en HSV Hoek. Verslaggever Mitchell Minnaard was aanwezig en deed verslag via Twitter. De rechter doet uiterlijk maandag 9 oktober uitspraak.