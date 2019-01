Pouille dankzij Mauresmo dicht bij finaleplaats Australian Open

Trainer Jurriaan van Poelje blijft bij Baronie ondanks financiële nood

13:21 BREDA - Jurriaan van Poelje is ook volgend seizoen hoofdtrainer van Baronie. Het elftal van Van Poelje draait prima en bezet momenteel de derde plaats in de hoofdklasse B. De uit Middelburg afkomstige oefenmeester, die al jaren in Breda woont, sprak ook met derdedivisionist Goes maar koos uiteindelijk voor een langer verblijft bij de Brabantse club.