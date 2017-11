Poll: voor wie juicht u op het WK?

Slapeloze Hiensch voelt geen druk bij Terneuzense Boys

15 november GOES - Hij heeft er slapeloze nachten van gehad. De slechte resultaten van Terneuzense Boys vreten aan Diederik Hiensch. De ervaren trainer uit Hoedekenskerke presteert met zijn ploeg ondermaats in de tweede klasse E van het zaterdagvoetbal. Slechts vijf punten werden er in zeven wedstrijden verzameld. Zaterdag wacht bij hekkensluiter Den Bommel, dat twee punten heeft, een belangrijke wedstrijd. ,,Die moeten we winnen”, legt Hiensch zichzelf en zijn ploeg druk op.