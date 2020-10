Politie onderzoekt mogelijke matchfixing op Roland Garros

Geblesseer­de Franse moet duel met Ajax laten schieten

2 oktober HOEK – In de derde divisie zaterdag werden de duels VVSB-Ter Leede en FC Lisse-ACV deze week vanwege coronabesmettingen uit het programma gehaald. Hoek speelde vorige week in Assen tegen ACV (4-1-winst) en staat zaterdagmiddag op eigen veld tegenover de amateurs van Ajax. Erwin Franse en Seppe Vereecke ontbreken in de selectie van Hoek.