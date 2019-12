Poetin noemt dopingstraf WADA politieke sanctie

Rusland mag vanwege de sancties de komende vier jaar niet aan Olympische Spelen en WK's deelnemen. Maandag lieten Russische officials van de overkoepelende olympische instantie van Rusland al weten teleurgesteld te zijn. Poetin zei verder dat hij voldoende bewijs in handen heeft om tegen de straf in beroep te gaan.

Rusland werd al in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji in 2014. In september 2018 besloot WADA deze schorsing onder voorwaarden op te heffen. Het beeld veranderde echter niet, waardoor er nu opnieuw een schorsing is opgelegd.