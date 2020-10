Podcast | Grijpt Djokovic de mantel van Nadal?

column barry van der hooft Achterdoch­tig

7:00 In mijn omgeving heb ik de afgelopen tijd meerdere mensen horen zeggen dat ze he-le-maal klaar zijn met corona, maar ik ben bang dat de ongein nog wel even gaat duren. Het heeft veel effect op het dagelijks leven. Als we hele dagen vooral binnen zitten, is het lekker om af en toe naar buiten te kunnen. Naar een sportwedstrijd bijvoorbeeld, maar dat is (voorlopig?) nog niet mogelijk.