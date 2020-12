Ploeg Bosz stelt volgende ronde veilig in doelpuntrijk duel in Nice

Bayer Leverkusen heeft Nice in een doelpuntrijk duel over de knie gelegd. De ploeg van Peter Bosz won met 2-3 aan de Côte d’Azur. Daley Sinkgraven bleef negentig minuten aan de kant bij de Duitsers.

De uitploeg kwam na ruim twintig minuten op voorsprong via de 21-jarige Moussa Diaby. Hassane Kamera maakte binnen vijf minuten de gelijkmaker, maar ook die stand bleef niet lang op het bord staan. Na 32 minuten bracht Aleksandar Dragović Leverkusen weer aan de leiding.

De tweede helft was pas net hervat toen Dan Ndoye voor de gelijkmaker tekende na een fout van Leverkusen-keeper Lukas Hradecky. Weer was Leverkusen er snel bij, in de 51ste minuut maakte Julian Baumgartlinger de winnende voor Leverkusen.

De ploeg van Bosz staat tweede in de groep met twaalf punten, evenveel als koploper Slavia Praag.

Arsenal

Voor het eerst in 270 dagen waren er fans terug in het stadion van een club uit de Engelse Premier League. Arsenal verwelkomde 2000 fans in het Emirates-stadion, die hun ploeg met 4-1 zagen winnen van Rapid Wien.

Het plukje fans in het stadion met een capaciteit van 60.000 toeschouwers werd beloond met vier doelpunten. Arsenal, in de competitie niet bijster op dreef, was al zeker van een plaats in de knock-outfase van de Europa League.

Arsenal speelde voor het laatst in maart voor toeschouwers. Daarna werd de competitie stilgelegd vanwege de coronapandemie en in juni hervat achter gesloten deuren. In sommige plaatsen in Engeland, zoals Liverpool en Londen, zijn vanaf woensdag maximaal 2000 toeschouwers weer welkom bij duels.

