Pliskova via Barty naar laatste acht in New York

Erwin Franse en Goes baden in weelde

16:23 DONGEN – Erwin Franse is niet te stoppen. De rappe aanvaller van Goes was zondag ook in de tweede wedstrijd in de derde divisie van onschatbare waarde. In Dongen maakte hij er tegen de plaatselijke trots twee, waardoor Goes uiteindelijk een zwaarbevochten 3-1-zege kon bijschrijven.