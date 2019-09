Pliskova verslaat Martic in finale Zhengzhou

Na nieuwe schouder­bles­su­re twijfelt Van Leiden over zijn voetbaltoe­komst

11:55 MIDDELBURG - Hoek moet het waarschijnlijk een week of zes zonder Gert-Jan van Leiden stellen. De centrale verdediger viel zaterdag in het uitduel met Ter Leede (3-2-nederlaag) na 74 minuten geblesseerd uit. De rechterschouder van Van Leiden schoot uit de kom en daardoor mist hij sowieso de derby van aanstaande zaterdag tegen Goes en de duels met VVSB, Dovo en Barendrecht. En het is de vraag of de Middelburger nog gaat voetballen, wanneer hij weer hersteld is.