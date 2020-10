Pliskova verrast door qualifier bij WTA-toernooi in eigen land

Favoriet Pliskova strandt in tweede ronde US Open, Osaka verder

3 september De als eerste geplaatste Karolina Pliskova is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De Tsjechische tennisster werd met 6-1 7-6 (2) verrast door de Française Caroline Garcia, de nummer 50 van de wereld. De Japanse Naomi Osaka wist wel door te stomen naar de volgende ronde. Ze versloeg met speels gemak de Italiaanse Camila Giorgi in twee sets: 6-1 6-2.