Pliskova dominant naar tweede titel in Eastbourne

Pliskova bereikte de eindstrijd aan de Engelse zuidkust door gisteren Kiki Bertens op even indrukwekkende wijze te verslaan. Net als in die wedstrijd, schoot de mondiale nummer 3 uit de startblokken tegen nummer 5 Kerber. Ze brak haar Duitse tegenstander drie keer in de eerste set en liep razendsnel weg naar 6-1.



In de tweede set had Pliskova de break alweer direct te pakken, maar ditmaal raakte ze Kerber niet zonder slag of stoot kwijt. De Duitse stelde bij 2-3 servicebehoud veilig in een zwaarbevochten game en was ook in de volgende game dichtbij. Pliskova serveerde het echter uit met een ace, om op één game van de overwinning te komen. In haar volgende servicegame sleepte ze op 40-30 haar tweede zege bij de Eastbourne International binnen.



Met de toernooizege op zak reist de Tsjechische voormalig nummer 1 van de wereld als een van de absolute topfavorieten af naar Wimbledon, waar ze het in de eerste ronde gaat opnemen tegen de Sloveense qualifier Kaja Juvan. Na haar winst in Eastbourne twee jaar geleden, kwam ze op het heilige gras in Londen niet verder dan de tweede ronde.