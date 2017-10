Plek winst voor Haase, Wozniacki naar drie

Paola van Gilst wint Marathon Brabant ondanks gele kaart

29 oktober ETTEN-LEUR - Paola van Gilst heeft zondag in Etten-Leur de 35ste Marathon Brabant gewonnen. De atlete uit Goes liep onder lastige omstandigheden een tijd van 3.10,28 uur; dat was vier minuten sneller dan haar persoonlijk record.