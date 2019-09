Pittsburgh Pirates All-Star Felipe Vázquez beschuldigd van seksueel misbruik

Pattinama-Kerkhove kan het net niet bolwerken in Guangzhou

17 september GUANGZHOU - Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het WTA-toernooi in Guangzhou te te bereiken. Andrea Petkovic, de huidige nummer 77 van de wereld, was in drie sets te sterk: 7-5 6-7 6-3.