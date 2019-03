Pijnvrije Murray denkt aan voortzetten van carrière

Tjoba komt maar niet uit de vicieuze cirkel

10:51 GOES - Degradatie is zo goed als onafwendbaar voor Tjoba. De korfbalploeg uit ‘s-Heer Hendrikskinderen staat dik laatste in de eerste klasse F. ,,Het lijkt nu echt te gaan gebeuren”, zegt Esmee Walraven met pijn in haar stem. ,,Er is de laatste jaren in de vereniging voor onvoldoende opvolging gezorgd.”