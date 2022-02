Pijnlijke aftocht Botic van de Zandschulp in Rotterdam: ‘Wedstrijd is niet gespeeld na anderhalve set’

VideoBotic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam verrassend uitgeschakeld. De nummer 51 van de wereld speelde anderhalve set uitstekend tegen de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka, maar daarna ging het alsnog mis: 6-1, 4-6, 4-6.

De 26-jarige Van de Zandschulp maakte in de eerste ronde indruk door Bernabé Zapata Miralles slechts drie games te gunnen. Tegen Lehecka, de nummer 137 van de wereld, leek het aanvankelijk dezelfde kant op te gaan. Binnen 28 minuten had de Nederlander - die in tegenstelling tot in zijn vorige partij nu wel voor een (deels) gevulde tribune mocht spelen - de set met 6-1 in de tas.



Ook in de tweede set dicteerde Van de Zandschulp, totdat hij in de zevende game vanuit het niets gebroken werd. Het zorgde voor frustratie en steeds meer haperingen in zijn spel. Lehecka stoomde onverstoorbaar richting setwinst en plaatste in de derde set een vroege break.

Nog één keer richtte Van de Zandschulp zich op. Hij maakte de break achterstand ongedaan en kwam terug tot 4-4. Direct daarna kostte een uitermate slordige servicegame hem alsnog de kop. Lehecka maakte het na 1 uur en 56 minuten met een sterke forehand af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Door het verlies van Van de Zandschulp moet Tallon Griekspoor de Nederlandse eer verdedigen in het enkelspel. Hij neemt het vanavond in Ahoy op tegen de Hongaar Marton Fucsovics.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp tijdens zijn partij tegen Jiri Lehecka. © ANP

Frustratie

Van Zandschulp kon de ergernis over zijn eigen spel na afloop niet verbloemen. ,,Ik heb genoeg kansen gehad, maar qua niveau was het geen goede wedstrijd”, reageerde hij bij Ziggo. ,,Ik vond dat ik heel slecht speelde, maar Lehecka was in de eerste set echt dramatisch en sloeg bijna geen bal in het veld.”

Volgens Van de Zandschulp hielp hij daarna zijn tegenstander, die in de eerste ronde tegen Denis Shapovalov al voor een verrassing had gezorgd, zelf terug in de wedstrijd. ,,Zijn spel was eigenlijk niet heel lastig voor me. Het ging vooral mis omdat ik zelf het goede gevoel kwijt was.”

Hij uitte zijn frustratie door een bal de tweede ring in te slaan en kreeg daarvoor een waarschuwing. ,,Ik heb me wel af en toe druk gemaakt ja”, gaf Van de Zandschulp toe. ,,Dat kwam ook omdat ik de wedstrijd in handen had en toch nog door mijn vingers liet glippen.”

,,Wat ik hiervan heb geleerd? Dat een wedstrijd toch niet is gespeeld na anderhalve set. Toen dacht je bij wijze van spreken: dat doe ik wel even”, aldus Van de Zandschulp. ,,En dat tegenstanders beter en anders kunnen gaan spelen. Daar moet ik me beter op gaan aanpassen.”

,,Dit is niet de zuurste nederlaag van de afgelopen periode. Begin dit jaar verloor ik in Australië een keer na twee matchpoints, die was iets zuurder. Ondanks dat deze voor eigen publiek was. Toen was het voor een plek in de halve finales.”

Van de Zandschulp reist nu af naar Qatar voor het ATP-toernooi van Doha. Een week later staat het toernooi van Dubai op het programma, waarna hij het begin maart in de Daviscup in Den Haag opneemt tegen Canada.

