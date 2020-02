Petrovic: Djokovic is een voorbeeld voor de hele Balkan

video Matige derby laat zijn sporen na

9:10 GOES - Na de derby tussen Goes en Hoek (2-0) sloegen vrijdagavond de stoppen door. Niet alleen in de meterkast, waardoor de verlichting uitviel en het in de feesttent ineens een stuk rustiger was, maar ook bij meerdere betrokkenen. Daan Eikenhout, interim-trainer van Goes, en zijn collega Lieven Gevaert van Hoek kunnen vanavond in gesprek.