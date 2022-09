Petra Kvitova overleeft wedstrijdpunten en verslaat Garbiñe Muguruza op US Open

Met samenvatting Giovanni van Bronck­horst en Rangers in zak en as na dramati­sche generale voor Ajax: ‘Klap op de kin’

Vier dagen voor de Champions League-kraker in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax hebben Rangers en trainer Giovanni van Bronckhorst een flinke dreun moeten incasseren. In de Old Firm, de derby van Glasgow tegen aartsrivaal Celtic, gingen The Gers vanmiddag hard onderuit: 4-0.

17:40