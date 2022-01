Peter Wright schudt wervelwind Callan Rydz af in spektakelstuk en staat in halve finale WK darts

De eerste kwartfinale van de avond had op voorhand alle ingrediënten om een spannende partij te gaan worden. Peter Wright (51) maakte in zijn laatste twee partijen veel indruk, terwijl Callan Rydz (23) als een wervelwind door het toernooi raast en in vier partijen pas één set inleverde. Voor nummer 2 van de wereld Wright was het vanavond bovendien precies twee jaar geleden dat hij Michael van Gerwen versloeg in de finale van het WK.

Volledig scherm Callan Rydz. © Lawrence Lustig/PDC In no-time had Callan Rydz de eerste set op het bord staan. Hij kwam uit de startblokken met een 152-finish, miste geen dubbel en trok de openingsset met een gemiddelde van 110 naar zich toe. Hij gunde Peter Wright geen kans, terwijl die met 106 gemiddeld toch ook niet onverdienstelijk stond te gooien. In de volgende set werd het scorende geweld meteen beduidend minder van Rydz, maar aan het einde van de legs bleef hij dodelijk. Met twee checkouts van 106 en een 105-finish tot besluit, brak hij Wright in de door hem begonnen set drie keer om op 2-0 te komen.

Na de tweede onderbreking was het dan eindelijk ook eens prijs voor Snakebite. Wright plaatste een vroege break en toen hij dat opvolgde met een 112-finish was het gat geslagen in de derde set: 2-1. Maar zo makkelijk als het in die set voor de Schot ging, zo moeizaam ging het in de volgende. Een aantal gemiste dubbels brachten hem in de problemen, Rydz profiteerde en vergrootte zijn voorsprong weer.

Maar Wright weigerde zich gewonnen te geven. Een 140-finish luidde zijn tweede setwinst in, waarna hij de stand in de wedstrijd gelijktrok in een hoogstaande zesde set. Het hoogtepunt van die set was de derde leg, waarin Wright na acht ‘perfecte’ pijlen een negendarter miste op de dubbel: 3-3. Ook de cruciale 96-finish via de enkele 20, dubbel 18 en tops getuigde van grote klasse.

In de set die volgde kwam Wright voor het eerst in de wedstrijd ook daadwerkelijk op voorsprong, al was dat maar van korte duur. Hij begon weer pijltjes te missen, twee volle beurten op een cruciaal moment, en zag Rydz profiteren. Het leverde The Riot ‘matchpoint’ op tegen de oud-wereldkampioen.

Maar nog altijd was Wright niet verslagen. Hij kwam al gauw op een 2-0 voorsprong in de achtste set en dwong een beslissende negende af. Ook daarin wist hij de eerste twee legs naar zich toe te trekken, alvorens Rydz nog maar eens aanzette en door de volgende twee legs te winnen voor een verlenging zorgde. Daarin maakte Wright alsnog het verschil. Hij brak de Engelsman en maakte er een leg later een einde aan: 5-4.

In de halve finale treft Wright morgenavond een landgenoot, als Gary Anderson de tegenstander is.

