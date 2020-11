Peter Wright pakt Europese titel

De Zeeuwse man achter het EK veldrijden: Martin de Kok uit Lewedorp

30 oktober ROSMALEN - Martin de Kok, afkomstig uit Lewedorp, is sinds januari ‘general manager’ van Libéma Profcycling. Met dat bedrijf, dat zorgt voor neutrale servicewagens in grote koersen en internationale wedstrijden organiseert, beleefde hij meteen een roerig jaar. Het sterk aangepaste EK veldrijden, dat volgend weekeinde in Rosmalen is, is een duidelijk voorbeeld van hoe in 2020 alles anders is.