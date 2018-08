Pellegrini dobbert rond, Agüero ontmoet Justin Timberlake

Fusie van wieler­ploeg Van der Lijke rond

11:20 VLISSINGEN - De wielerploeg van Middelburger Nick van der Lijke, Roompot-Nederlandse Loterij, gaat fuseren met het Belgische Veranda’s Willems-Crelan. De samensmelting hing al even in de lucht, nu is deze definitief. De nieuwe naam is Roompot-Crelan Cycling Team.