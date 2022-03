Pegula naar laatste vier in Miami na opgave Badosa: ‘Het is niet leuk om zo te winnen’

Donny van de Beek wil huis huren in Nederland voor Oekraïense vluchtelin­gen

Donny van de Beek heeft via zijn Oekraïense ploeggenoot bij Everton, Vitali Mikolenko, aangeboden vluchtelingen uit het door oorlog getroffen Oekraïne te helpen. ,,Donny is bereid de mensen bij de grens te laten ophalen”, zegt Mikolenko. ,,Samen met zijn vader wil hij dan een huis voor ze huren, in Polen of Nederland.”

18:18