PDC wil darters in nood helpen: ‘Ze hebben geen inkomen uit prijzengeld’

Bootcampin­struc­teur Joost Thoonen zet families nu online aan tot sporten

8:59 BIGGEKERKE - Niet alleen de competitieve sporters zitten thuis vanwege de maatregelen die zijn ingevoerd tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook veel recreanten hebben momenteel een gedwongen pauze. Natuurlijk, een rondje lopen of fietsen kan nog steeds. Maar sporten in groepen is er even niet meer bij. Of toch wel? J0ost Thoonen van Active Lifestyle Club Middelburg geeft zijn bootcamps nu online en dat blijkt een groot succes.