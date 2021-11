Paula Badosa zet grote stap naar laatste vier WTA Finals

Ongeslagen DZK wil promotie op eigen kracht bewerkstel­li­gen

VLISSINGEN - Bijna geen enkele sportploeg zit natuurlijk te wachten op een onderbreking van het seizoen door corona. Een team dat dit al helemaal niet doet is het eerste herenteam van DZK. De Vlissingse waterpoloërs zijn fantastisch aan het seizoen beginnen met het maximale aantal punten uit vijf competitiewedstrijden. Ook in het bekertoernooi ligt het team uitstekend op schema. Sjoerd Leijnse (33), oudgediende van het team, kijkt dan ook uit naar de topper van zaterdag in de tweede divisie. In het Vlissingse Vrijburgbad is Katwijk dan de tegenstander.

