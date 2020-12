Pattinama-Kerkove pakt titel na opgave Hogenkamp

Het was de derde Nederlandse titel in de carrière van de 29-jarige Kerkhove. De huidige nummer 176 van de wereld was ook in 2011 en 2018 nationaal kampioene. Ze was als eerste geplaatst op het NK.



Hogenkamp gleed onderuit op een cruciaal moment in de tiebreak van de eerste set. De Doetinchemse (28) serveerde voor de setwinst bij een stand van 6-5, maar bij het slaan van de return verstapte ze zich en bleef met pijn liggen op de grond. Na een korte behandeling aan de kant besloot Hogenkamp de strijd te staken.