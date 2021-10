Patrice Evra op 13-jarige leeftijd misbruikt: ‘Grote klap voor mijn moeder toen ik het onlangs vertelde’

Het misbruik wordt gedetailleerd beschreven in Evra’s aankomende autobiografie met de titel ‘I Love This Game’, de slogan waarmee hij al jaren enorm populair is op Instagram. De 40-jarige Evra zei dat het moeilijk was om over het misbruik te praten in een interview, maar dat het nog veel lastiger was om het aan zijn moeder te vertellen. Zij hoorde pas twee weken geleden over de incidenten uit de jeugd van haar zoon. ,,Natuurlijk was ze er kapot van”, zei Evra, die 81 keer uitkwam voor het nationale team van Frankrijk. ,,Het was een moeilijk moment voor mij en mijn moeder. Ik moet het ook nog een paar van mijn broers en zussen en goede vrienden vertellen.”

De in Dakar geboren Evra heeft liefst 24 broers en zussen. Hij verhuisde kort na zijn eerste verjaardag naar Brussel en kwam op zijn derde in Les Ulis, een buitenstad van Parijs, terecht. Daar begon hij vanaf zijn vijfde met voetballen. Zijn carrière leidde hem langs grote clubs als OGC Nice, AS Monaco, Manchester United (379 duels), Juventus, Olympique Marseille en West Ham United . ,,Ik wil niet dat mensen medelijden hebben als ze mijn verhaal horen of lezen. Het is een moeilijke situatie. Een moeder verwacht dit niet van haar eigen kind te horen. Het was een grote schok voor haar en ik zag veel woede en ongeloof in haar ogen. Ze zei dat het haar speet dat ze het nooit heeft geweten. Ze zei: ‘Je moet het niet in je boek zetten, het is privé Patrice’, maar toen zei ik: ‘Mama, het gaat niet over mij, dit boek is er ook voor andere kinderen die een lastige jeugd hebben.”