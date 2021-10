Pas vier jaar darter: deze ex-handballer stuntte tegen titelverdediger Wright op EK darts

De Duitse Florian Hempel heeft gisteravond verrast op het Europees kampioenschap Darts in Salzburg. Met 6-3 in legs schakelde hij de Schotse titelverdediger uit. Zelf stond Hempel slechts op plek 107 van de wereldranglijst. Vier jaar geleden was hij nog handballer.

De 31-jarige Hempel deed in juni zijn verhaal in de Duitse dart-podcast GAME ON . Vlak voor zijn dartscarrière kwam hij als handballer uit in de 2e Bundesliga. Hij had toen geen idee dat hij ook goed kon darten. Pas toen zijn huisgenoot in Keulen een dartbord kocht, begon hij eens te gooien. ,,Toen mijn dartpijlen kapot gingen, ben ik naar een dartwinkel gegaan", vertelt Hempel in de podcast. ,,Ze vroegen me hoe lang ik al speelde. Ik legde daar uit wat ik deed en hoe ik bij darten kwam. Ze nodigden me gelijk uit voor een koppeltoernooi in Keulen.”

Hempel bleek talent te hebben, want hij won dat toernooi. Met die prestatie op zak schreef hij zich na een half jaar in voor een Euro Tour-kwalificatietoernooi. Toen hij daar een partij won, realiseerde de Duitser dat hij echt talent had.

Volledig scherm Florian Hempel (links) toont zijn respect voor Peter Wright © Vincent Amann/DAZN

Sindsdien is hij toernooi na toernooi omhoog geklommen en heeft hij het handbal achter zich gelaten. Momenteel is hij in het bezit van een Tour-card. Om die te behouden én zich te kwalificeren voor het WK in december moet hij in de top-64 komen. Dat is nog afhankelijk van hoe ver hij dit weekend komt op het EK.

Een beetje geluk had Hempel wel nodig. Door de pandemie zijn er in plaats van dertien EuroTour-toernooien slechts twee afgewerkt: de Hungarian Darts Trophy en Gibraltar Darts Trophy. Spelers die aan beide evenementen deelnamen zijn in het voordeel, terwijl andere toppers een plekje op het EK mislopen.

