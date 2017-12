Pas 17-jarige Cameron bereikt finale van NK tennis

'Zeeuwse boertjes' willen de Randstad de mond snoeren

15 december MIDDELBURG - Deniël van der Waal is eigenlijk geboren voor Oemoemenoe. Hij probeerde ooit in navolging van zijn vrienden om te voetballen, maar dat had hij snel bekeken. Rugby. Dat was zijn ding. Niet zo vreemd ook met een vader die tot zijn veertigste in het eerste speelde.