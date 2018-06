Partij Bertens in Rosmalen door regen naar morgen

analyse Krijgt Zeeland voor het eerst sinds '90 twee Tourdeelne­mers?

12 juni VLISSINGEN - Antwan Tolhoek reed waarschijnlijk nog nooit zo sterk als hij de voorbije week in het Critérium du Dauphiné deed. Voor Marco Minnaard was de Franse rittenkoers zijn eerste wedstrijd in ruim een maand tijd. Hoe kansrijk zijn de beide Zeeuwen om dit jaar de Tour de France te mogen rijden? Staan er op 7 juli bij de start in Noirmoutier-en-l'Île in navolging van Patrick Tolhoek en Maarten Ducrot voor het eerst sinds 1990 twee Zeeuwen aan het vertrek?