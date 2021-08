Paralympisch team ‘hongerig’ naar Spelen in Tokio: ‘Tijd voor nieuwe helden’

Excelleren­de Thomas Houtepen stoot met Oranje door naar EK-finale

21 augustus RIGA - Het Nederlands handbalteam voor spelers onder 19 jaar heeft zich geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap in Letland. In Riga werd zaterdag Roemenië in de halve eindstrijd met 28-24 verslagen. Thomas Houtepen uit Middelburg had met vijf treffers een aanzienlijk aandeel in de zege.