Pak slaag voor Botic van de Zandschulp

Van de Zandschulp had in de eerste ronde de Australiër Alexei Popyrin in drie sets verslagen. Qualifier Brooksby, die acht plaatsen lager staat op de ranking, had verrassend zijn landgenoot Reilly Opelka uitgeschakeld. Tegen de Nederlander zette hij zijn goede spel voort. Nadat Van de Zandschulp de openingsgame had gewonnen, liep Brooksby met twee breaks uit naar 5-1. Daarna won de Nederlander nog een game, maar de daaropvolgende zeven waren voor de Amerikaan.