Overwerk voor Dimitrov in Roland Garros-thriller

Marijs is eruit: ze blijft bij TOP

29 mei ARNEMUIDEN - Ze blijft. Jeanine Marijs heeft lang getwijfeld of ze op aanbiedingen van Korfbal League-clubs zou ingaan, maar ze korfbalt ook na de zomer in Arnemuiden. ,,De reden dat ik zo lang over besluit heb nagedacht is: ik wist dat het nu of nooit was. Het wordt dus waarschijnlijk nooit.”