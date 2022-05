Overtuigende Noppert al in halve finale, Van Gerwen en Van Duijvenbode treffen elkaar later

Euro TourDanny Noppert heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finale van de Austrian Darts Open. The Freeze rekende in zijn kwartfinale af met Joe Cullen: 6-1. Later vanavond staan Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode ook nog tegenover elkaar.

Noppert kwam in zijn duel met Cullen prima uit de startblokken en stond al snel met 3-0 voor. Zijn Engelse opponent slaagde er vervolgens in zijn eigen leg te houden, maar daarna was het gedaan met The Rockstar. Mede door een 164-finish won de Nederlander opnieuw drie legs op rij.

Noppert bereikt eerder vandaag de kwartfinales ook al op indrukwekkende wijze. De nummer twaalf van de wereld rekende in het Oostenrijkse Graz af met de Welshman Jonny Clayton (achtste op wereldranglijst): 6-2. Noppert gooide een gemiddelde van ruim 104 punten.

Noppert schoot uit de startblokken tegen Clayton, die de openingsleg mocht beginnen. Met een tiendarter pakte The Freeze de voorsprong en na enkele missers van de Welshman in de derde leg werd het zelfs 3-0 voor de Nederlander. Die marge gaf Noppert, ondanks een fraaie 144-finish van Clayton, niet meer weg. Via dubbel twintig verzekerde Noppert zich van een plek in de kwartfinales in het Oostenrijkse Graz.



Met een gemiddelde van 104.28 en een finishpercentage van 46,2 procent zal The Freeze met vertrouwen richting zijn volgende partij gaan. In de kwartfinales wacht de Engelsman Joe Cullen, de nummer elf van de wereld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Michael van Gerwen

Ook Michael van Gerwen bereikte de kwartfinales van de Austrian Darts Open. In een zinderende wedstrijd was de Nederlander net te sterk voor James Wade: 6-5. Dankzij een 170-finish - de big fish - kwam Van Gerwen terug van een achterstand.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Simon O’Connor/PDC

Nadat de eerste twee vier legs met de pijlen meegingen brak Wade Van Gerwen met een knappe 13-darter. Vervolgens miste de Vlijmenaar vier dubbels om terug te breken en leek het grip op de wedstrijd kwijt. Maar in leg acht, bij een 4-3 achterstand, gooide Mighty Mike opeens 170 uit om terug te komen in de wedstrijd. Via een beslissende leg trok hij de wedstrijd naar zich toe. In de kwartfinales wacht landgenoot Dirk van Duijvenbode.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Van Gerwen bereikte de achtste finales met enige moeite. Gisteravond won hij met 6-3 van Cameron Menzies uit Schotland, die 95 plaatsen lager op de wereldranglijst staat dan de mondiale nummer 3 uit Brabant. Opvallend daarbij was dat Van Gerwen met 92,77 per drie pijlen een minder gemiddelde gooide dan de 94,90 van Menzies.

Van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode, de nummer vijftien van de wereld, moest even warmdraaien tegen de Oostenrijker Zoran Lerchbacher, 108ste op de wereldranglijst. Aubergenius verloor de eerste leg, maar pakte er daarna zes op rij om de overwinning binnen te halen: 6-1.



Van Duijvenbode gooide een gemiddelde van 100.70 en had een finishpercentage van ruim 46 procent. Vanavond wacht in de kwartfinales een duel met landgenoot Michael van Gerwen.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode. © LAWRENCE LUSTIG

Nederlaag Jansen

Voor Danny Jansen was de achtste finales het eindstation. De 19-jarige darter, momenteel 81ste op de wereldranglijst, kwam er niet aan te pas tegen Ricky Evans, de nummer 38 van de wereld. Jansen pakte geen leg: 0-6. De Nederlander gooide een gemiddelde van iets meer dan 83, tegenover ruim 102 van Evans.



Begin deze maand verbaasde de Nederlander met kenmerkende mat vriend en vijand door Players Championship 9 op zijn naam te schrijven. Op de Austrian Darts Open was hij eerder te sterk voor de Pool Radek Szaganski en de Engelsman Luke Humphries.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen

Achtste finales (vanaf 13.00 uur)

Danny Noppert - Jonny Clayton 6-2

Joe Cullen - Krzysztof Ratajski 6-2

Danny Jansen - Ricky Evans 0-6

Madars Razma - Nathan Aspinall 2-6

Zoran Lerchbacher - Dirk van Duijvenbode 1-6

Michael van Gerwen - James Wade 6-5

Gabriel Clemens - Rob Cross 5-6

Callan Rydz - Stephen Bunting 4-6



Kwartfinales (vanaf 19.00 uur)

Danny Noppert - Joe Cullen 6-1

Ricky Evans - Nathan Aspinall

Dirk van Duijvenbode - Michael van Gerwen

Rob Cross - Stephen Bunting

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over darts.