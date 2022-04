Oud-winnares US Open maakt na half jaar van afwezigheid succesvol haar rentree

Andreescu kwam in oktober vorig jaar in Indian Wells voor het laatst in actie. De Canadese bekende in de aanloop naar het graveltoernooi van Stuttgart dat ze aan stoppen heeft gedacht. Na haar doorbraak in 2019, met als hoogtepunt het winnen van de US Open, kreeg Andreescu te maken met blessures, druk en mentale problemen. Ze wist sinds haar triomftocht in New York geen toernooi meer te winnen. De voormalige nummer 4 van de wereld is afgezakt naar plek 121 op de mondiale ranking.



In de tweede ronde neemt Andreescu het op tegen de als derde geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus, de huidige nummer 4 van de wereld.