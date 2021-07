Oud-winnaar Cross onderuit in achtste finales World Matchplay

Stroeve start voor voetbal­lers, maar het voelt heerlijk

19 juli GOES - Het oefenduel tussen Goes en Kloetinge trekt zaterdagavond liefst 600 toeschouwers naar sportpark Het Schenge. Voor iedereen – spelers, trainers, toeschouwers – geldt: eindelijk mogen we weer. Het voetbal is nog wat stroef, maar het voelt heerlijk om weer op en naast het veld te staan.