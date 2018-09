Oud-Vitessenaar Miazga wekt de woede van Mexico

De 1.93 meter lange Miazga dreef in de 65ste minuut de spot met de lengte (1.65 meter) van aanvaller Diego Lainez. De Mexicaan gaf na afloop aan zelf niet beledigd te zijn door het gebaar, maar zijn collega Angel Zaldivar was een andere mening toegedaan. De aanvaller kreeg in de 67ste minuut de rode kaart en werd toen lacherig uitgezwaaid door Miazga.



,,Je ziet wat hun normen en waarden zijn", vertelt Zaldivar aan Univision. ,,Ze maken je belachelijk en spelen een smerig spelletje. Dat is een manier waarvan wij denken dat het niet zo hoort. Dat is hoe zij spelen."