Oud-tennisser Nastase veroordeeld voor rijden onder invloed

In mei vorig jaar werd de 72-jarige Nastase staande gehouden door de verkeerspolitie in Boekarest. Nastase zou zich agressief hebben gedragen tegen de politie en hij werd vervolgens geboeid. Uit de alcoholcontrole bleek dat hij had gedronken, waarna zijn rijbewijs werd ingenomen. Een paar uur later werd Nastase opnieuw aangehouden door de politie, ditmaal slingerend op een scooter.



Nastase is de voormalig nummer 1 op de wereldranglijst. Hij won in 1972 de US Open en een jaar later Roland Garros.