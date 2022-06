Oud-tennisser Alex Dolgopolov tegen Russische tennissers: ‘Juist als je bekend bent, durven ze je niks te doen’

Door Silke Wallenburg



Alex Dolgopolov komt uit een ‘tennisfamilie’. Zijn vader was de trainer van de Oekraïense speler Andrei Medvedev, die hij in 1994 naar de vierde plaats van de wereld bracht. Al op 3-jarige leeftijd kreeg Alex een tennisracket in de hand en trainde vanaf toen dag in dag uit urenlang. Voor de grote toernooien trainde hij vooral veel met Roger Federer, die fan was van de ongewone speelstijl van ‘Dolgo’, die werd gekenmerkt door klasse, creativiteit en onvoorspelbaarheid. Ooit was hij de nummer 13 van de wereld. Vanwege een polsblessure moet de sporter uit Kiev zijn loopbaan vorig jaar afbreken.