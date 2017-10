Oud-international Miccoli veroordeeld tot drie jaar cel voor afpersing

Tweede WTA-finale voor Kerkhove

18:17 LUXEMBURG - Tennisster Lesley Kerkhove is er voor de tweede keer in haar loopbaan in geslaagd de finale van een WTA-toernooi te bereiken. Vrijdag won de Zierikzeese samen met Lidziya Marozava (WRu) in een bloedstollend spannende wedstrijd van Varvara Lepchenko (VS) en Fanny Stollar (Hon). De eindstand was 6-7 6-2 10-8.