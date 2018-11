Oud-finaliste Roland Garros zet na Australian Open punt achter loopbaan

Invaller Bliek zet Go Ahead op het juiste spoor tegen FC Dordrecht

9 november VLISSINGEN - Julius Bliek had vrijdagavond twee minuten nodig om als invaller te scoren tegen zijn oude club FC Dordrecht. De verdediger van Go Ahead Eagles kwam na 70 minuten in het veld voor Istvan Bakx en kopte meteen daarna de 1-1 binnen. Hij gaf Go Ahead daarmee een duwtje in de rug, want in blessuretijd pakte de ploeg ook nog de volle buit. Pieter Langedijk, ook een invaller, zorgde in de 94ste minuut voor de 2-1.