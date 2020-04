Oud-doelman Eddy Pieters Graafland overleden

Harold van de Ketterij (47) geridderd, ‘Niet alleen om de voetballe­rij’

28 april GOES - Harold van de Ketterij (47) werd vrijdag tot zijn grote verrassing benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Goesenaar is al 24 jaar op rij voetbalscheidsrechter op landelijk niveau. ,, Maar ik heb het niet alleen voor mijn activiteiten in de voetballerij gekregen”, haast hij zich te zeggen. ,,Want daar heeft de KNVB zelf ook onderscheidingen voor.”