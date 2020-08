Oud-captain Russisch elftal slaat arbiter naar de grond

Olivier Aertssen met Ajax mee naar Zwitser­land voor Youth League

16:45 AMSTERDAM - De uit Wolphaartsdijk afkomstige Olivier Aertssen gaat met Ajax onder 19 op jacht naar succes in de UEFA Youth League. De Zeeuwse verdediger is opgenomen in de selectie van de Amsterdammers die naar het Zwitserse Nyon afreist.