Ostapenko is snel klaar met Pliskova

Ketting­breuk kost Milan Vader een topnote­ring

29 september NOVE MESTO - Voor mountainbiker Milan Vader was de start van het wereldbekerseizoen, dinsdag in het Tsjechische Nove Mesto, ietwat ongelukkig. De Nederlands kampioen finishte in de short race heel treffend als dertiende, nadat in slotfase zijn ketting brak.