Osaka zet vraagtekens bij Spelen in eigen land: ‘Mensen voelen zich niet veilig’

Naomi Osaka, die komende zomer een van de uithangborden moet zijn voor gastland Japan op de Olympische Spelen, vraagt zich hardop af of het evenement komende zomer wel moet doorgaan. Volgens de toptennisster is er alle reden om bezorgd te zijn.

,,Ik ben een sporter, dus natuurlijk is mijn eerste gedachte dat ik heel graag wil dat het allemaal lukt”, zegt de huidige nummer 2 van de wereldranglijst tegen de BBC. ,,Maar als mens zou ik zeggen dat we nog midden in een pandemie zitten. Als mensen niet gezond zijn en zich niet veilig voelen, dan is dat een grote reden tot bezorgdheid.”

Als de Olympische Spelen zoals gepland eind juli van start gaan, is Osaka wel van de partij. ,,Het is verdrietig dat er geen publiek bij mag zijn, maar als dat mensen gezond houdt is dat beter.” Op de vraag of het wel gepast is om in deze periode het grootste sportevenement ter wereld door te laten gaan, antwoordt de viervoudig grandslamwinnares: ,,Dat weet ik niet zeker.”

Osaka krijgt bijval van Kei Nishikori, de beste Japanse tennisser bij de mannen, die zich eveneens zorgen maakt. ,,Het is niet zoals bij onze toernooien, waar we met ongeveer honderd man zijn. Nee, het gaat om een olympisch dorp met wel 10.000 mensen. Ik denk niet dat het gemakkelijk is, vooral niet met wat er nu in Japan gebeurt. Het gaat niet goed.”

De regering van Japan besloot eerder deze week de noodtoestand die sinds eind april van kracht is in vier regio’s te verlengen tot 31 mei. In Japan neemt het verzet toe tegen de Olympische Spelen, die over minder dan tachtig dagen van start gaan in Tokio. Een onlinepetitie waarin Japan wordt opgeroepen om de Spelen te annuleren heeft in twee dagen meer dan 200.000 handtekeningen gekregen.