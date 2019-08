Osaka wint in drie sets bij terugkeer in New York

Olympique Lyon na twee zeges al onderuit in Frankrijk

20:53 Olympique Lyon begon het seizoen in de Ligue 1 goed met zeges op AS Monaco (0-3) en SCO Angers (6-0), maar de ploeg van de nieuwe coach Sylvinho ging vanavond in de laatste wedstrijd van de derde speelronde in Frankrijk met 1-0 onderuit bij Montpellier.